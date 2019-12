Ibrahimovic revient sur le jour où il envoya Materazzi à l’hôpital Dans une récente interview qu’il a accordée à nos confrères de GQ Italia, l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic est revenu sur le coup qu’il avait infligé à Marco Materazzi. Le joueur suédois a expliqué au cours de cet échange neuf ans après, qu’il l’avait totalement fait exprès au cours de ce derby Inter-AC Milan au mois de novembre 2010. L’on se souvient que le coup avait été violent au point où le défenseur italien avait été transporté sur une civière pour un hôpital italien.





Pour plusieurs observateurs, Materazzi est un joueur provocateur qui aime jouer les”ennemis” de certains de ses adversaires. Avant 2010, il avait déjà été “l’ennemi” de Zidane en 2006 lors de la coupe du Monde. Ce qui avait occasionné un coup de tête du français sur sa poitrine.



Entre Zlatan et Materazzila la rivalité avait débuté quatre ans plus tôt, lors d’un Juventus-Inter : “Materazzi s’était lancé un défi, comme un assassin, et m’avait blessé, se souvient Ibra. C’était un joueur dur, ok. Mais il y a deux manières d’être dur: la sienne était de vous blesser. Même un joueur comme Maldini pouvait être dur, mais son objectif était différent… Lors du match Juventus-Inter, après la faute de Materazzi, je voulais prendre ma revanche sur ‘Matrix’ (le surnom de Materazzi, ndlr), parce que quand quelqu’un me fait ça, je n’oublie pas. Mais au bout de deux minutes, j’avais trop mal pour poursuivre. Je ne pouvais plus jouer. Et puis je suis parti à l’Inter, au Barça...”

En 2010, après un échec au Barça, le grand suédois est revenu en Italie, à l’AC Milan. Ce qui lui a permis de se retrouver de nouveau face à Materazzi. lors du derby contre l’inter de Milan et de profiter pour se venger.



“Durant ce match, ils étaient tous contre moi, ça me motivait, s’amuse Ibrahimovic. J’ai obtenu un penalty en début de match (pour une victoire 1-0), et qui avait fait faute sur moi? Materazzi, bien sûr. En deuxième période, je l’ai vu arriver en face, et je lui ai mis un mouvement de Taekwondo (une horrible semelle dans le bas du ventre, ndlr). Je l’ai envoyé à l’hôpital. Stankovic m’a demandé: ‘Mais pourquoi t’as fait ça?’ Je lui ai répondu: ‘J’attendais ce moment depuis quatre ans. Voilà pourquoi.’ Et puis je suis reparti.”



Marco Materazzi n’a pas tardé à réagir à propos de cette déclaration de Zlatan sur son compte Instagram. L’ex-défenseur italien a posté une photo de la victoire de l’Inter lors de la Ligue des champions 2009-2010, juste après le départ de Zlatan. Avec une légende ironique: “Merci Zlatan Ibrahimovic, sans toi nous n’aurions jamais gagné.” 2-1.









