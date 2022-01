Idrissa Gana Guèye et Fodé Ballo Touré testés positifs à la Covid-19

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Janvier 2022 à 16:28 | | 0 commentaire(s)|

La nouvelle vient de tomber. La Fédération sénégalaise de football (Fsf) informe qu’à la suite des tests Pcr obligatoires faits ce mercredi 12/01/2022, soit 48h avant le match officiel Sénégal vs Guinée, les résultats de 2 joueurs (Idrissa Gana Guèye et Fodé Ballo Touré) sont revenus positifs, rapporte Libération online.

Ndèye Fatou Kébé