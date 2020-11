Idrissa Seck : "La compétition électorale de 2019 est derrière nous, le contentieux qui en est issu a été éteint par…"

« La compétition électorale de 2019 est derrière nous le contentieux qui en est issu a été éteint par l’ouverture du dialogue national et les résultats remarquables qu’il a produits ». Ces mots ont été prononcés par Idrissa Seck, lors de son installation au Conseil conique, sociale et environnemental (Cese).



Une cérémonie qui a permis au leader de Rewmi, de rendre un hommage appuyé à "toutes et à tous les hommes valeureux" qui l’ont précédé dans cette mission à la tête de cette institution .



M.Seck n’a pas manqué de citer dans son hommage Mme Aminata Touré, le président honoraire Famara Ibrahima Sagna et Aminata Tall.



