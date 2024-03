Idrissa Seck : «Le candidat du Pds, c’est moi… Il y a des démarches…»

C’est un Idrissa Seck qui semble avoir appris des leçons du passé. Invité de Quartier Général de Tfm, hier, le candidat à la Présidentielle dit avoir jeté la rancune à la rivière. Même celle qui l’a séparé de façon douloureuse avec le Parti démocratique sénégalais (Pds). «Le Pds est ma famille naturelle, mon parti de base. Les querelles, les blessures, les plaies, les malentendus sont derrière nous», a-t-il dit.



Et le leader de Rewmi, qui estime que «le temps a fait son œuvre». «Le Pds a un candidat : c’est Idrissa Seck. Toute la famille libérale doit me soutenir. Je prie pour que le Pds considère que je suis son candidat naturel. Il y a des démarches dans ce sens et nous avons bon espoir», a-t-il ajouté.