Idrissa Seck : "Le pouvoir n'aura pas l'occasion de voler les élections"

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Décembre 2018 à 17:02 | | 0 commentaire(s)|

"Le pouvoir veut voler les élections, mais il n'en aura pas l'occasion", parole d'Idrissa Seck, candidat de la coalition Idy-2019. Il était présent lors du lancement de la Plateforme opérationnelle de sécurisation des élections (Pose), une initiative de Me Mame Adama Guèye. Le leader du parti Rewmi promet de mobiliser ses camarades de l'opposition et de la société civile, pour veiller scrupuleusement au respect des règles démocratiques.



Poursuivant, il s'inquiète pour la tenue des élections dans la transparence totale et soutient que les leaders d'opposition ont vu "une succession d'actes posés par le candidat sortant pour éliminer des candidats du système, manipuler la justice pour empêcher une distribution convenable des cartes d'électeur aux citoyens. Donc, effectivement, ce sont des actes inquiétants…"



seneweb

