Idrissa Seck : « Macky Sall n’ira même pas au second tour"

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Février 2018

Le Président Macky Sall n’aura pas un second mandat en 2019. C’est en tout cas la conviction d’Idrissa Seck, de retour d’une tournée politique à l’intérieur du pays. « Si les populations que je rencontre dans le monde rural, traduisent en acte leur désenchantement dans les urnes, Macky Sall n’ira même pas au deuxième tour », prédit le président du parti Rewmi, dans un entretien paru ce jour à « L’Observateur».



A propos de cette tournée politique, l’ancien Premier ministre dit avoir recueilli les préoccupations des populations et compris leurs souffrances. "J’ai pu réaliser l’objectif que je poursuivais, c’est-à-dire une mise à jour de mes connaissances réelles du terrain et des préoccupations des populations qui m’ont demandé de relayer leurs souffrance parce qu’elles savent que quand je parle, le Gouvernement écoute et réagit en général. Elles souhaitent que je fasse part de leurs difficultés, de leurs misères.



Qu’il s’agisse des paysans qui ont du mal à vendre leurs graines, des enseignants qui marchent, des étudiants qui ont des retards dans le paiement de leurs bourses. C’est pourquoi quand je relaie ces choses-là, ce n’est pas pour polémiquer ou pour critiquer. C’est pour que le gouvernement prenne conscience et agisse », dit-il.

