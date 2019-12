Idrissa Seck : « Que la paix et la stabilité dans la prospérité partagée accompagnent la marche de notre pays»

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Décembre 2019 à 13:59 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien Premier ministre Idrissa Seck, a adressé hier un message de vœux à la communauté chrétienne, à l'occasion de la fête de Noël. Le leader du parti Rewmi a également prié pour que «la paix et la stabilité dans la prospérité partagée accompagnent la marche de notre pays et du continent »







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos