Idrissa Seck à Rebeuss : « Quand je serais président, je viendrai sortir Khalifa Sall »

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Janvier 2019

« Quand je serai président, je viendrai le prendre ici », c’est bien la promesse du candidat Idrissa Seck qui a rendu une visite de courtoisie à son « ami » Khalifa Sall à la prison de Rebeuss, ce lundi 28 janvier 2019. Selon lui, l’ex-maire de Dakar se porte bien : »je rends grâce à Dieu de l’avoir trouvé dans une excellente forme physique et morale. « Quand je serai président, je viendrai le prendre ici », c’est bien la promesse du candidat Idrissa Seck qui a rendu une visite de courtoisie à son « ami » Khalifa Sall à la prison de Rebeuss, ce lundi 28 janvier 2019. Selon lui, l’ex-maire de Dakar se porte bien : »je rends grâce à Dieu de l’avoir trouvé dans une excellente forme physique et morale. SENEGO

