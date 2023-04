Idrissa Seck annonce sa démission du Cese et celle des ministres de Rewmi du gouvernement L'ancien Premier ministre sénégalais et président du parti Rewmi, Idrissa Seck, a annoncé sa démission du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Dans un communiqué publié ce jour, Seck explique que sa décision est motivée par sa volonté de se consacrer entièrement à l'opposition et de mener un combat pour une alternative crédible et durable pour le Sénégal.



Rédigé par leral.net le Samedi 22 Avril 2023 à 16:33 | | 0 commentaire(s)|

Par ailleurs, Idrissa Seck a également annoncé la démission des ministres de Rewmi du gouvernement. Il s'agit de Yankhoba Diattara et Aly Saleh.



Cette annonce intervient dans un contexte de tensions politiques croissantes au Sénégal. Depuis plusieurs semaines, des manifestations ont lieu dans le pays, pour protester contre la gestion de la crise économique et sanitaire du gouvernement de Macky Sall.



La démission d'Idrissa Seck et de ses ministres est un coup dur pour le gouvernement, qui perd ainsi des alliés de poids au sein de la coalition présidentielle. Cela pourrait également avoir un impact sur les futures élections, notamment la Présidentielle prévue en 2024.



En tout cas, cette décision d'Idrissa Seck montre sa détermination à mener un combat pour l'alternance politique au Sénégal et à offrir une voix crédible et forte à l'opposition. Reste à savoir quelle sera la réaction du gouvernement et de la classe politique dans les jours et semaines à venir.

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook