Idrissa Seck, candidat à la Présidentielle: « Nous constituons une très forte coalition qui a pour ambition le redressement du pays »

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Février 2019 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

A sa sortie d’audience avec le Khalife des Mourides, Idrissa Seck a déclaré : « je voudrais, tout d’abord, rendre grâce à Dieu, de l’opportunité de nous retrouver, ici, à Touba auprès du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, auprès de qui nous avons sollicité des prières avant d’entamer la campagne électorale.



Nous sommes accompagnés d’une très forte délégation, en présence du président Pape Diop de Bokk Gis-Gis, de notre frère et ami Malick Gackou, du représentant de Hadjibou Soumaré, de Thierno Bocoum, et du grand nombre de leaders que je ne peux pas tous énumérer».



Et d’ajouter : « Mais, en tout cas, nous constituons une très forte coalition qui a pour ambition le redressement de notre pays à travers la restauration d’une bonne gouvernance, l’équilibre des pouvoirs, l’équilibre et la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, un développement économique qui garantira l’emploi, principalement à notre jeunesse, la sécurité aussi constitue une préoccupation pour toutes les populations ailleurs, comme, ici, à Touba.



Nous, nous sommes une coalition et une plateforme de leaders qui ont décidé de mettre en commun leur vision, leurs moyens, leur engagement, au service du pays ».











Vox Populi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos