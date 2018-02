Idrissa Seck convoque Macky Sall dans procès de Khalifa Sall

Le Leader du parti Rewmi, Idrissa Seck a invité hier, la justice à convoquer Macky Sall pour qu’il s’explique sur les fonds de la Caisse d’avance de la marie de Dakar. L’ancien Premier ministre réagissait ainsi aux propos de Khalifa Sall, qui disait qu’entre autres autorités qui ont eu à solliciter une aide, le président de la République en fait partie.



« S’il a touché à la Caisse d’avance, on doit l’appeler. A partir du moment qu’il est en cause, je pense les magistrats devront l’appeler pour qu’il dise comment il a touché à la Caisse d’avance, est-ce qu’il est complice du mode d’approvisionnement de la Caisse d’avance et de son utilisation ou pas ? Cela, c’est une question très grave à laquelle il devra répondre », a déclaré l’ancien maire de Thiès à Sédhiou, où il tenait un meeting dans le cadre de sa tournée politique.



Dans entretien accordé au journal « Vox Populi », le maire de Mermoz/Sacré-Cœur Bathélemy Dias a également révélé que le Président Macky Sall ainsi que plusieurs de ses proches, ont bénéficié des fonds de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar.



"Avant son arrivée au pouvoir, Macky Sall a passé tout son temps à solliciter Khalifa Sall en nature et en espèces. Abdou Mbow qui considère que cela est un mensonge, je lui rappelle amicalement qu’il a été employé de la ville de Dakar à notre arrivée en 2009. A sa décharge, entre autres, Macky Sall avait sollicité Khalifa Sall pour que son responsable des jeunes soit embauché et qu’il ait un salaire. A l’époque, il avait également sollicité Khalifa Sall pour que Mbaye Ndiaye qui avait été victime d’une injustice notoire au Pds, puisse intégrer le bureau municipal comme adjoint", a dit Barthélémy Dias.