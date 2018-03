Idrissa Seck reçu triomphalement à Darou Moukhty

Ce dimanche 11 mars, le patron du parti Rewmi s’est rendu à Darou Moukhty. Et c’est en présence de Serigne Bassirou Abdou Khoudoss Mbacké que Serigne Modou Kara Abdou Khoudoss l’a reçu après un accueil populaire dans la cité de Borom Darou. Apres les salutations d’usage, Idrissa Seck est revenu sur sa foi en Serigne Touba, son périple à Dékheulé où il a découvert les mausolées de Serigne Mame Mor Anta Saly et de Lat Dior.



Il a insisté sur les bienfaits que Dieu a accordés à Serigne Touba, non sans préciser une chose : « ce qui paie dans l’attachement avec Serigne Touba, c’est ce qui est incrusté dans le cœur et que nul ne sait appréhender sauf le concerné ». Tirant le bilan de sa visite, le président de Rewmi estime avoir eu à Darou Moukhty, une très grande satisfaction et très grande reconnaissance à son endroit. « Mais auparavant, je voudrais saluer toute la population de Darou Mousty et la remercier pour l’accueil extrêmement chaleureux qu’elle vient de me réserver à l’appel de Serigne Modou Kara Mbacké. Et saluer très respectueusement le khalife de Darou Moukhty Serigne Abass et l’ensemble de la famille.



A l’origine, c’était une visite de courtoisie qu’un fidèle rend à un guide religieux, mais l’affection aidant, les populations ont été invitées à y être associées. Naturellement vous l’avez entendu dire que certains aspects pouvaient être publics, d’autres ne le pouvaient pas, d’où l’entretien privé que nous avons eu. Vous les journalistes, vous êtes très forts pour tirer les vers du nez des hommes politiques. Je me contenterai de ça, en tout cas, c’est une visite extrêmement abondante et fructueuse en bienfaits. Je souhaite que ces bienfaits se répandent sur le pays tout entier et la Ummah islamique toute entière ».



Interpelé sur les retombées politiques de la visite, il répondra que « ce qui m’importe fondamentalement, ce sont les prières du marabout, ses sentiments les plus intimes à mon endroit et là-dessus, je suis totalement comblé et cela me suffit largement. Le marabout m’a comblé ». Dans sa réponse, Serigne Modou Kara Mbacké a martelé son engagement à accompagner son hôte dont il n’ignore rien de ses ambitions. '' Tu es passé devant beaucoup de portes. Tu es venu te confier à moi. Je sais apprécier à sa juste valeur, le cachet particulier de ton geste. Tu ne regretteras pas d'avoir choisi de venir me voir. ''











Le Témoin