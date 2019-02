Idy dément manquer de moyens et théorise "la marche orange": « C’est pour me rapprocher des populations » Les suiveurs du candidat de la coalition Idy 2019 ont remarqué qu’Idrissa Seck a rarement tenu des meetings dans cette présente campagne électorale. L’ancien Premier ministre a privilégié les caravanes et les visites de proximité. Une démarche qu’il a dénommée « La marche orange », lui qui qui avait initié « La marche bleue » en 2000, alors qu’il était au PDS. Interrogé par les journalistes qui doutent de la capacité financière du candidat de Idy 2019, l’ex-maire de Thiès se défend. « J’ai initié la marche orange pour plus de proximité, pour me rapprocher des populations. Cela me permet également de parcourir plus de distance avec la presse qui m’accompagne », s’est défendu Idy. En 2000, sa trouvaille avait porté chance au pape du Sopi.

