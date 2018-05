Idy descend en flammes Macky Sall

Les rumeurs qui voudraient que la Première Dame soit celle qui gouverne réellement le Sénégal, se sont amplifiées avec la levée du mot d’ordre des syndicats des enseignants. Le président du parti Rewmi n’est pas allé par quatre chemins pour dénoncer ce laxisme.



« Le président de la République n’a ni ascendance ni descendance. C’est une créature constitutionnelle à incarnation humaine variable. Il s’est appelé Senghor pendant 20 ans, il s’est appelé Abdou Diouf pendant 20 ans, il s’est appelé Abdoulaye Wade pendant 12 ans, il s’appelle aujourd’hui Macky Sall et il s’appellera demain, autrement. Donc sa famille ascendante comme descendante n’a rien à voir avec la fonction. On ne joue pas avec les outils du président de la République », a laissé entendre Idrissa Seck.



Selon l’ancien Premier ministre, « quand un ministre de la Culture déclare ouvertement à la télévision que c’est madame Marieme Faye Sall qui nomme aux emplois civiles et militaires dans notre pays, c’est une honte, on devrait le démissionner dans l’heure qui suit ». « Même si Macky a peur de sa femme, il devrait lui dire : choisis-moi un autre ministre en secret, mais celui-là je le vire. Nous n’avons pas élu Marieme Faye. Quand je parlais de la dynastie Fall-Sall, c’est ce genre de situations que l’on voulait éviter », dénonce Idrissa Seck.













Les Echos