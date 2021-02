Il a récupéré Adji Sarr au salon de massage le soir des faits présumés: Le "transporteur" de l'ombre Selon "Libération", un "transporteur" de l'ombre est cité dans l'affaire qui secoue tout un pays. Il a récupéré Adji Sarr au salon de massage le soir des faits présumés de viol.

C'est fort de ces éléments que les avocats d'Ousmane Sonko s'intéresse au fils d'un responsable de Benno Bokk Yakaar (Bby) et ont alerté l'Assemblée nationale à ce sujet.



Ahmed Mbaye a donné sa version lors de son audition à la Section des Recherches de Colobane.



L'information judiciaire est confiée au juge du 8e cabinet , et vise...X.

