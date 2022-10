Il avait avoué avoir volé la somme d’un million : le préve¬nu a clamé son inno¬cence à la barre.

«Aliou Ndiaye m’a dit qu’il a consulté un marabout qui lui a assuré que c’est moi qui ai pris son argent. Il m’a kidnappé avec un pistolet. Je jure que je ne lui ai rien volé», a répondu le prévenu au Président du tribunal.



«J’ai gardé une somme de 4 millions 32 mille dans ma voiture que je n’avais pas fermée. Quelques jours après, j’ai constaté qu’il manquait un million. Je l’ai soupçonné parce que je l’ai vu une fois dans ma voiture. C’est pourquoi je l’ai interpellé et il a avoué avoir pris l’argent. Je n’a¬vais pas un pistolet par devers moi», a déclaré le plaignant Aliou Ndiaye.



Et l’un des témoins, Babacar Mbaye, d’enfoncer le clou : «C’est Pape Demba Lo qui m’a appelé en me demandant de venir chez Aliou parce qu’il avait un problème. Je peux témoigner qu’il a avoué avoir volé l’argent. Il a révélé avoir acheté avec ce million deux motos Jakarta à 300 mille francs chacune. Puis le reste, soit 400 mille francs il a dit l’avoir enfoui dans un chantier. Nous sommes allés là-bas mais une fois sur place il a pris la poudre d’escampette.»



Devant ce témoignage à charge, la défense va devoir se tri¬turer les méninges pour sauver son client. «L’être humain est difficile à cerner. Mon client fait partie des esprits faibles. Dans un premier temps, il avoue et dans un second clame son innocence. On dit que l’aveu est la mère des preuves mais ce n’est pas toujours valable. En plus, la voiture n’est pas le lieu indiqué pour garder une si grande somme d’argent. C’est une attitude d’invitation au vol. ll y a aussi qu’on peut se demander comment un voleur peut prendre un million sur une somme de quatre millions», a déclaré Maître Fall qui a plaidé la relaxe au bénéfice du doute.



Mais pour le Tribunal, il n’y a pas de doute que Pape Demba Lo a fauté. Il l’a déclaré coupable et l’a condamné à payer un million à la partie civile et fixe le prononcé du verdict pour le 22 novembre.

Bes Bi