Il avait égorgé son épouse en 2018, à Koboran : Saliou Ngom sauvé par l’article 50 Saliou Ngom avait égorgé son épouse en 2018, à Koboran, un village de la commune de Fissel. Il doit sa libération à l’expertise médicale du psychiatre Abdoulaye Danfa, dont le rapport a prouvé que l’accusé souffrait de troubles mentaux. Vu le fait qui était inédit d’égorger sa femme enceinte de 9 mois, le voisinage et les parents du couple ne comprenaient pas les raisons d’une telle atrocité. "L'As"

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2023 à 16:47 | | 0 commentaire(s)|

Amy Dieng a été retrouvée couchée sur un matelas, gisant dans une mare de sang. Elle a été égorgée par son mari, un professeur de Sciences de la vie et de la terre (SVT). Devant la barre hier, l’accusé soutient qu’il ne se souvient pas de ce qui c'était passé. A l’en croire, on lui a raconté ce qui s'était passé. Le peu de chose qu’il connaît de cette histoire tragique, on le lui a narré.



Pour cerner la personnalité de l’enseignant, les témoins l’ont décrit à l’unanimité comme une personne sincère, serviable, attentionnée, fiable, respectueuse, studieuse. Entre la victime et son bourreau, c’est une idylle de longue date. Les deux se sont mariés en 2013, quand le mari était encore étudiant. Après deux ans d’exercice dans la Fonction publique, l’enseignant a eu des troubles mentaux.



Selon le frère de la victime, ils n’ont jamais eu de problème avec Saliou. Le médecin soutient que Saliou Ngom présente une affection psychiatrique qui peut altérer ses facultés mentales, son raisonnement mais aussi, son discernement.



Pis, sa détention prolongée en milieu carcéral risque d'aggraver ses troubles. Ainsi, la chambre criminelle a jugé que l’état du sieur Ngom nécessite une prise en charge régulière et efficiente, dans une structure spécialisée.













L’As



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook