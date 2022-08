Il avait promis de lui éviter la prison : Le charlatan escroc prend 2 mois ferme pour escroquerie portant sur 5 millions FCFA

A la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, Gallo Ba, un charlatan vivant à Joal comparaissait pour les faits d’escroquerie portant sur une somme de 5 millions de FCFA. Sa victime n’est personne d’autre qu’un de ses clients à qui il promettait d’échapper à la prison par ses prières. Et pourtant, lui n’a pas pu se sauver d’une condamnation du tribunal à deux mois de prison ferme.



Polygame, époux de trois femmes et père de huit enfants, Gallo Ba, gagne sa vie par le charlatanisme. Un marché très fructueux dans la société sénégalaise mais avec ses aléas. Alors, certains y croient tellement qu’ils y font recours avec des promesses de tous genres et des clients parfois très naïfs.



La partie civile Abdou Lahat Fall doit un million à Gallo Ndiaye. Son charlatan lui demande une somme de 350 mille francs contre une potion magique. Celle-ci lui assurerait une protection telle que les juges ne penseront même pas à l’envoyer en prison. Presque un intouchable ! Une prescription qui le préserverait de la prison et fera en sorte que le créancier ne pense jamais à demander son argent.



Mais cette potion semble avoir fait perdre la raison à son client qui répond à toutes ses sollicitations. C’est ainsi que pour ses offrandes, le charlatan lui fait acheter un bœuf, des poulets, de la cola... jusqu’à ce que le prix de la liberté atteigne les 5 millions. Plus que ce que le million qu’il devait à son créancier.



Mais Gallo Ba franchira le Tribunal de Mbour, comme son client. «Tu prétends pouvoir épargner ton client de la prison alors que toi-même tu en viens», ironise le parquet.



Le prévenu répond : «Je ne fais que prier et c’est Dieu qui décide.» En plus de ces prières Gallo avait aussi ses talismans et ses potions qui faisaient sa renommée de grand charlatan à Joal. Ce père de huit enfants a été condamné à deux mois de prison ferme.

Bes Bi