Il avait un rendez-vous à l'Ambassade d'Espagne : Confondu avec les manifestants, un étudiant de la commune de Kéréwane arrêté Ce ne sont pas seulement des manifestants qui sont interpellés par les forces de l’ordre lors des échauffourées du 16 mars dernier. Des innocents sont aussi arrêtés par les forces de défense et de sécurité. L’étudiant Abdou Salam Dramé en est une preuve, nous dit « L’As ».

Lundi 20 Mars 2023

Selon nos confrères, l’amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Kéréwane (Département de MYF, Ndlr), dénonce l'arrestation arbitraire de leur camarade étudiant, Abdou Salam Dramé.



Car elle indique que le sieur Dramé avait un rendez-vous à l'Ambassade d'Espagne à Dakar et, c'est sur le chemin de retour, qu'il a été confondu avec les manifestants et arrêté.



Elle exige sa libération pure et simple, dans les meilleurs délais.



