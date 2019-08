On ne peut pas être fanatique de Sadio Mané que de Mbaye Mbengue. Très admiratif de l’enfant de Bambali, son plus grand rêve était d’avoir un fils qu’il baptiserait Sadio Mané. Bien que n’ayant jamais vu l’international sénégalais, cet habitant de Keur Ngaye dans la commune de Ida Mouride (Koungheul) vient de concrétiser le souhait qu’il a nourri et longtemps mûri. En effet, Mbaye Mbengue a baptisé son bébé Sadio Mané Mbengue. Le nouveau-né attire déjà bien des curieux.