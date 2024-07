Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Il crée sa propre chaîne YouTube., partage son expérience, conseille la jeunesse: "De Militant à Exilé, le Voyage Inconnu de Sau Cana" Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024 à 11:22 | | 0 commentaire(s)| Après avoir quitté les réseaux sociaux en raison des problèmes rencontrés au Sénégal, face à la pression politique, Sau Cana, un homme de valeur et franc, un véritable Diambar, a suivi les conseils de son staff et a pris la route de l'eldorado vers les États-Unis d'Amérique...

De Parcelles Assainies à Dakar, Sénégal, en passant par le Maroc, l'Espagne, le Mexique, le Nicaragua, le Michigan, jusqu'à New York (la ville qui ne dort jamais), Sau Kana a parcouru un long chemin.



Aujourd'hui, vivant à New York, Sau Cana est accueilli et honoré par les Sénégalais pour son dévouement et son engagement patriotique. Devenu une star reconnue et respectée non seulement au Sénégal mais aussi par la diaspora sénégalaise,



Sau Cana a décidé de créer sa propre chaîne YouTube. Sur cette chaîne, Sau Cana partage son expérience, conseille la jeunesse, engage les patriotes, motive les jeunes et œuvre pour faire avancer le Sénégal de manière patriotique. Rejoignez-le pour découvrir ses aventures, ses conseils et son engagement envers son pays.





