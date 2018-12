Il distribue de la drogue en prison, alors qu’il est incarcéré pour meurtre

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Décembre 2018

Plus téméraire que Moustapha Yade tu meurs. Alors qu’on n’a pas encore fini de statuer sur son cas de meurtre qu’il avait commis il y a de cela 9 ans, ce dernier s’est permis de s’adonner au trafic de drogue dans le milieu carcéral.



Attrait hier à la barre de la deuxième Chambre correctionnelle de Dakar pour offre et cession dans un milieu carcéral, le sieur Yade a reconnu tous les faits qui lui sont reprochés.



Il aggrave ainsi son cas, déjà qu’il est accusé de meurtre, alors qu’il vient de boucler ses 20 ans.



Interrogé par le juge, le mis en cause indique : « je jouais le rôle de distributeur. Je ne faisais qu’aider mon coprévenu qui me confiait les choses. Et je les gardais pour les distribuer ».

