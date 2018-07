Il écrit des menaces de mort sur sa copie du bac

Il a été repéré quelques jours plus tard: La Voix du Nord rapporte avoir eu connaissance jeudi de messages inquiétants laissés par un jeune homme scolarisé au lycée Fénelon de Lille sur sa copie du bac français. Alors qu’il vient passer son oral de la même matière le 28 juin, un des surveillants du lycée lui fait ouvrir son sac, et découvre deux couteaux. À l’issue de son épreuve, l’adolescent est interpellé par la police et placé en garde-à-vue.



Le lycée transmet alors aux policiers des photos des copies de ce dernier, sur lesquelles figurent plusieurs phrases glaçantes qui alertent les enquêteurs. Il y a inscrit « Je veux mourir. », « Je veux tuer. » ou encore « Vous allez tous crever. ». Souffrant de graves problèmes psychiatriques, le lycéen a été hospitalisé d’office.