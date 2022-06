«Il faut être démagogue pour dire qu’il n’y aura pas d’inondations», Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l’Eau et de l’Assainissement

Seuls des dirigeants démagogues peuvent dire tout le temps et en tout lieu qu’il il n’y aura pas d’inondations. Il est d’ailleurs constaté que dans les pays beaucoup plus importants que le Sénégal, on y constate des inondations. Ce phénomène survient quand on a des pluies exceptionnelles alors que les ouvrages du Sénégal sont dimensionnés pour des pluies décennales, c’est-à-dire de fortes pluies avec une probabilité de survenue de 10 ans. Si maintenant le pays connaît une pluie qui intervient tous les 30 ans, 50 ans ou 100 ans, les ouvrages ne pourront pas tenir. Mais dans le cas d’espèce aussi, l’Etat a des dispositions d’intervention pour soulager les populations

L’année dernière, il y avait près de 32 motopompes entre l’Agence de Développement Municipal, l’Onas et et les autres services de l’Etat. Cette année, le chef de l’Etat a autorisé un programme spécial d’acquisition de motopompes et d’électropompes dont les 85 ont été données à la brigade nationale des sapeurs-pompiers et les 45 aux forces armées. Il y a des motopompes de grande capacité qui vont jusqu’à 1.000 m3/heure. L’Onas a également été doté de 12 motopompes dont 6 de 1.000 m3/ heures et 6 électropompes, ce qui permettra d’intervenir très rapidement en cas d’inondations et de pouvoir dégager l’eau dans des délais courts

L’Office National d’Assainissement du Sénégal (Onas) qui a en charge ce projet est en train de finaliser l’attribution du marché à une entreprise. A ce niveau, les instructions qui ont été données, c’est de prendre des mesures transitoires, consistant à installer une station de pompage et d’augmenter le débit des pompes pour pouvoir soulager les populations. Au niveau du quartier Sam Pathé, l’ouvrage prévu est à 95% de taux de réalisation. Il reste seulement la traversée souterraine des rails.



L’Onas va mettre un dispositif sur les rails pour assurer le pompage. Nous avons constaté qu’il y a un terrain vague qui pourrait servir de bassin, afin d’alléger aussi les populations riveraines. Nous avons demandé que les autorités territoriales en relation avec les autorités administratives puissent connaître la situation foncière de ce terrain, pour éventuellement le transformer en bassin de stockage. Auparavant, nous avons visité des travaux de curage d’un canal qui n’a pas été curé depuis plusieurs années

les travaux de curage sont en cours et entrent dans le cadre des 4 km de canalisation pris en charge par l’Onas contre 1,5 km de l’année dernière. Ces travaux sont menés de concert avec la mairie, qui détermine les zones prioritaires, en terme de linéaire à curer.



En plus de ces programmes d’assainissement d’eau pluviale, la ville de Thiès a aussi bénéficié d’un projet d’assainissement d’eaux usées, qui a permis de réaliser 2.542 m linéaires supplémentaires, d’exécuter 282 branchements. Et dans le cadre de ce programme, 190 édicules publics ont été réalisés dont 70 pour Thiès-Est et 120 pour Thiès-Nord avec des travaux exécutés à 100%

En plus, la mairie se donnera les moyens d’acheter des motopompes qui seront mises à la disposition des sapeurs-pompiers