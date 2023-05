Il ignorait l’annulation de son passeport par l’Etat du Sénégal : Pr. Ibrahima Thioub refoulé du territoire marocain

Devant intervenir ce dimanche, lors un colloque organisé en marge de la 23e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (6-13 mai) sur «Le cinéma : mémoire et prospective », le professeur Ibrahima Thioub dit avoir été refoulé «sous une escorte policière », à son arrivée à l’aéroport Mohamed VI de Casablanca.



Joint au téléphone depuis Dakar où il se trouve, par l’Aps, il est revenu sur cette expérience aussi drôle que douloureuse. Pr. Thioub a été détenu pendant douze heures à l’aéroport de Casablanca, dès son arrivée vendredi matin, « avec un sandwich incroyable et de la limonade que je ne bois plus. Heureusement que j’avais un livre avec moi. Vers 21h 30, j’ai été ensuite escorté par la police et rapatrié sur Dakar où j’ai revu mon passeport. Je suis arrivé chez moi à 3 heures du matin samedi », raconte l’universitaire sénégalais.



Ibrahima Thioub souligne qu’il a été informé par la police marocaine, qui détient une note de l’ambassade du Sénégal signifiant que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur avait annulé tous les passeports de service délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022, à la suite de la découverte d’un vaste réseau de trafic de passeports de service sur la base de qualités douteuses.