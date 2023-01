Il luttait contre les accidents : l’activiste Moussa Soumboudou, "Kankamoussa est mort dans l’accident survenu à Kaffrine

Que l'âme de Moussa Soumboudou alias "Kankamoussa l'activiste" repose en paix. Que Dieu l'accueille en son paradis.



Je présente mes condoléances aux familles des 38 défunts.



Quand un Etat s'occupe plus de réprimer arbitrairement populations, activistes, opposants, journalistes et qu'un président est plus préoccupé de s'éterniser au pouvoir au lieu de mettre les moyens du peuple dans la protection du peuple cela transforme les accidents en endémie qui tuent tragiquement le peuple.



GMS,