Il peine à lancer son compteur à l'OM : Le précieux conseil de Marcelino Garcia , son entraineur à Iliman Ndiaye !

L’Olympique de Marseille a décroché sa deuxième victoire de la saison hier en dominant le Brest 2-0 au Stade Vélodrome. Des buts de Chancel Mbemba et Ismaila Sarr. Ce dernier sera donc la première recrue offensive de l’été à lancer son compteur. Alors que Ndiaye reste toujours sur sa faim.



« J’ai l’impression qu’il veut que tout arrive très, très vite mais c’est un bon joueur. Il devrait plus profiter de l’OM et de ce stade merveilleux. Tout va arriver en temps voulu. »



Une déclaration de l’entraineur Marcelino Garcia qui fera beaucoup de bien à celui qui a porté les succès de Sheffield United la saison passée en Championship.



Accueilli dans une ambiance très chaleureuse lors de son arrivée à Marseille, Iliman Ndiaye n’a jusqu’ici servi qu’une passe décisive en Ligue 1 Uber Eats.

