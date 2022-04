Il risque 4 ans de prison ferme : Idrissa Wellé a vendu des terres du domaine national à plus de dix personnes Véritable as dans l’escroquerie foncière, Idrissa Boubacar Wellé a vendu des terrains du domaine national à plusieurs personnes. Condamné à deux reprises pour les mêmes faits, il peine à faire amende honorable. Hier, il a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye pour escroquerie et conclusion de convention portant sur un domaine national.

Promoteur immobilier de son état, Idrissa Boubacar Wellé s’est mué en vendeur de terrains. Ce prédateur foncier établi à Keur Massar, Jaxaay 1, avait vendu des terrains à usage d’habitation à Ousmane Seck, Alé Guèye, Henriette Aminata Diatta, Chérif Barry et Mouhamed Ndiaye E.



Mais après avoir encaissé les sommes, il n’a pas été en mesure de leur remettre les papiers administratifs afférents à ces parcelles. Ce qui fait que les démarches entreprises par ces derniers sont restées vaines. Après plusieurs sommations, ils ont finalement porté plainte contre lui.



Interrogé, Idrissa Boubacar Wellé a reconnu les faits qui lui sont reprochés avant de s’engager à rembourser l’intégralité des sommes dues à leurs propriétaires, dans un délai raisonnable. Pour ces faits constitutifs d’escroquerie foncière, il a été traduit devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye par dix parties civiles. Ousmane Seck dit avoir remis la somme de 4,6 millions Fcfa au prévenu pour l‘achat de quatre terrains.



Mais depuis lors, il court derrière les papiers administratifs et demande la restitution intégrale de son argent. Quant à Mariama Diop, elle aurait acheté trois terrains à Kounoune moyennant trois millions.



Mais après vérification auprès des services du domaine, il s’est avéré que les documents délivrés par Idrissa Boubacar Wellé étaient faux. Alé Guèye dit avoir acquis un terrain à usage d’habitation auprès de Wellé à 1,5 million Fcfa, mais au moment d’entreprendre les travaux, poursuit-il, un individu lui a fait savoir que le terrain lui appartenait. Alé Guèye sollicite la restitution de son argent. A Henriette Diatta, il avait promis 5 parcelles dans différents sites moyennant 5,640 millions.



« Par la suite, j’ai su que les terrains étaient litigieux», a-t-elle renseigné. C’est le même procédé avec le commerçant Chérif Barry. Wellé lui a fait miroiter un terrain à Keur Massar près de la cité Wardini.



« J’ai acheté le terrain à plus de 3 millions que j’ai payé cash. Juste après cela, nous avons entamé les travaux de construction. Mais un jour, un individu s’est dit propriétaire du terrain. Je reconnais n’avoir pas reçu des papiers administratifs de cette parcelle », a relaté l’un des plaignants. Mouhamed Ndiaye qui a connu Idrissa Wellé en 2008 avait conclu avec lui une vente de terrain à usage d’habitation. « Il m’a proposé un terrain à Diakhaté 2 à un million. Après cette remise, je cours toujours derrière les papiers administratifs. Je n’ai reçu qu’un acte de cession», a-t-il indiqué.



Le prévenu avoue



Le gérant de l’agence immobilière «Sope Naby» déclare avoir créé sa société en 2017 à travers laquelle il a vendu des terrains à usage d’habitation à Ousmane Seck, Sokhna Mariama Diop, Alé Guèye, Henriette Aminata Diatta, Chérif Barry et Mouhamed Ndiaye.



Mais quelque temps après, l’Etat a exproprié ces parcelles au profit d’Emile Wardini. «Mais comme j’avais encaissé des sommes dues à la vente de ces terrains, des problèmes sont survenus et les clients ont commencé à se ruer vers moi. C’est ainsi que je me suis absenté pendant quelques années avant d’être appréhendé et déféré au parquet le 25 février 2022. Mais j’ai été extrait de prison pour mon audition par rapport à d’autres plaignants», a expliqué le prévenu.



Le parquet requiert 4 ans de prison ferme



Dans ses observations, le substitut du procureur précise que les terrains vendus par le prévenu sont du domaine national. «Le délit de conclusion d’une convention portant sur un domaine national ne souffre d’aucune contestation. Ce délit est intentionnel.



Selon lui, le mis en cause savait qu’il était dans une terre nationale. Mais il prétend avoir vu le maire pour avoir des terrains. «Il est un agent immobilier donc il n’est pas novice. Pour la remise, cela date de 2003 jusqu’à 2021. Boubacar Wellé se dit propriétaire de plusieurs terrains pour se faire remettre des sous. Alors que les terres ne lui appartiennent même pas.



Il ne détenait qu’une délibération qui ne prouve rien. Il a vendu des parcelles à Keur Massar, à Kounoune, Ndiague, Lac Rose et autres. Il ne produira jamais ni un titre, ni une délibération valable. On ne peut pas reprocher aux plaignants de ne pas aller au cadastre pour vérifier les terrains. Ils ne peuvent pas le savoir. Ce sont des faits d’une particulière gravité. Il trouble l’ordre public.



Ces faits sont particulièrement graves. Il a été condamné en 2019 dans ce tribunal, de même qu’à Dakar. On ne doit pas lui donner l’occasion de faire d’autres victimes», a souligné le parquetier qui a requis 4 ans de prison ferme et une amende d’un million de francs Cfa. La défense plaide la relaxe. Le prévenu risque 4 ans de prison ferme. idrissa Boubacar Wellé sera fixé sur son sort le 15 avril prochain. Délibéré au 15 avril prochain.

