Il utilise le nom de l’ami du DG de Sn/Hlm pour escroquer un homme d’affaires

I. N. a été arrêté pour escroquerie et usurpation de fonction. Il s’est présenté à Aïssatou M. G. comme un ami du directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré (Sn-Hlm).



C’est ainsi qu’il lui a emprunté 2 millions francs pour l’exécution d’un marché de 28 millions francs de l’entreprise immobilière contre la promesse d’une répartition des bénéfices.



Quand Ibrahima a encaissé les 28 millions, il s’est volatilisé. Neutralisé par des éléments de la sûreté urbaine, l’escroc présumé a été déféré, puis placé en détention le 22 février dernier, narre Senenews.



Jugé hier, le procureur a fait savoir au prévenu qu’il a fait miroiter à la partie civile des bénéfices chimériques. Il lui a aussi caché que la Sn-Hlm l’a payé.



Sur ce, le maître des poursuites a demandé la disqualification des faits en escroquerie, avant de solliciter six mois ferme. Les trois conseils de la défense ont renseigné qu’un problème entre deux associés, se règle au tribunal du commerce ou devant un autre tribunal civil.



Ils ont ainsi plaidé la relaxe, à titre principal et une application bienveillante de la loi, à titre subsidiaire. Délibéré le 17 mars prochain.