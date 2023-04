Il vole des téléphones portables pour traiter sa maladie

Pour couvrir ses frais médicaux qui s’élèvent à 250 mille francs Cfa, Abdou Sidibé s’est senti obligé de voler. S’étant introduit dans trois maisons aux Parcelles Assainies, il a subtilisé quatre téléphones portables. C’est lors de son troisième vol qu’il a été appréhendé en flagrant délit.



En détention depuis le 11 avril, Abdou Sidibé a finalement fait face au juge du tribunal d’instance de Dakar. Poursuivi pour vol, le prévenu a plaidé coupable. Toutefois, il a tenu à expliquer la raison qui l’a poussé à subtiliser des biens appartenant à autrui.



A l’en croire, pour couvrir ses frais médicaux un peu exorbitants, il a dû recourir au vol. Le jour des faits, l’homme s’est introduit dans trois maisons aux Parcelles Assainies et y a soustrait des téléphones portables. C’est à l’Unité 8 qu’il a commis son premier forfait, en volant deux téléphones. Comme la première tentative s’est bien passée, il décide de tenter un autre coup, mais à l’Unité 11.



Malheureusement pour lui, son troisième essai n’a pas abouti. Pris la main dans le sac, Abdou Sidibé sera conduit au commissariat des Parcelles Assainies où il est passé aux aveux. Par la même occasion, il a restitué les téléphones à leurs propriétaires. ‘ ’J’ignore ce qui m’a poussé à voler, mais c’était la première fois. J’étais désemparé, car je dois subir une opération et le médecin m’a réclamé 250 mille francs Cfa ’’, a-t-il soutenu, repris par "Enquête".



Selon la déléguée du procureur de la République, l’attitude du comparant est surprenante. ‘’ Comment peut-on se soigner avec de l’argent illicite et espérer guérir ? ’’. Suite à cette interrogation, elle a requis trois mois d’emprisonnement ferme.



De son côté, l’avocat de la défense a sollicité la clémence du tribunal. Suivant la plaidoirie de l’avocat du prévenu, le tribunal a infligé une peine d’avertissement à celui-ci. Reconnu coupable, Abdou Sidibé a écopé d’une peine d’un an avec sursis.

Senenews