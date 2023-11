Il voulait voyager vers l’Espagne : Le chauffeur Fall annonce « son agression » à son patron et disparait avec ses 5 650 000 FCFA Le Témoin-Chargé de procéder à des livraisons, Pape Malick Fall avait réussi à gagner la confiance de son employeur qui tient un commerce de produits alimentaires. Hélas, il a trahi la confiance de son employeur puisqu’il a recouvré cinq millions six cent cinquante mille (5 650 000) FCFA auprès de clients avant de simuler une agression. Malheureusement, il a été confondu par un de ses amis qui a confié à la victime que son employé indélicat préparait un voyage vers l’Espagne.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Novembre 2023

Evoluant dans la vente de produits alimentaires depuis les années 2000, Mor Gaye, établi au marché de Thiaroye, avait engagé un chauffeur chargé d’effectuer des livraisons auprès de ses clients éparpillés dans les différentes zones. L’employé était également chargé de faire des recouvrements auprès des clients pour les remettre à son patron.



Après avoir livré 200 sacs de sucre à un client établi au marché Castor, l’indélicat employé a encaissé la somme de cinq millions six cent cinquante mille (5 650 000) FCFA.



Mais plutôt que de remettre l’argent à son patron, il a joint Mor Gaye au téléphone pour lui fait savoir qu’il a été victime d’une agression. A l’en croire, ses agresseurs l’ont gazé avant de s’emparer de l’argent. N’accordant aucun crédit aux déclarations de son chauffeur, le commerçant contacte un des amis du mis en cause qui lui apprend que celui-ci a simulé une agression.



Ayant appris que son ami a parlé avec son patron, le mis en cause disparait de la circulation avant de se présenter quelques jours après au domicile de l’employeur pour avouer son forfait.



Conduit au commissariat, il reconnait les faits qui lui sont reprochés. « J’ai simulé une agression afin de pouvoir disparaître avec le sac contenant l’argent de la livraison (5 650 000 FCFA).



J’ai agi de la sorte car j’ai voulu quitter le pays pour tenter la voie de l’émigration irrégulière vers l’Espagne. Je n’étais pas seul dans cette affaire délictuelle. J’ai partagé la recette avec quatre autres personnes avec qui je voulais voyager pour l’Espagne » a confié le chauffeur indélicat aux policiers qui l’ont mis à la disposition du Procureur



