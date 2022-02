Il y a 4 ans nous quittait Serigne Cheikh Mbacké Darou Rahmane : Une photo, mille mots…

Darou Rahmane est la cité de Serigne Abdou « Borom Deurbi » ibn Cheikhoul Khadim. Il est situé à 7 km de Touba.



Serigne Abdou avait transformé cet endroit en un domaine paradisiaque où il y avait des cours d’eaux à l’intérieur et une variété rare de fruits et toutes sortes de légumes. On y faisait même de la pisciculture.



Une chaîne de valeur de nos habitudes alimentaires avait été réalisée dans cette zone et environnants. Seul, le sel était importé dans les cuissons car tous les autres aliments sont produits sur place. Malheureusement, cette vaste exploitation n’a pas survécu à la disparition de Serigne Abdou « Borom Deurbi ».



PS : Je me suis rendu récemment à Darou Rahmane et les traces de ce paradis sur terre y sont toujours : les voies d’eaux asséchées, les dattiers…



Sur la photo, Feu Serigne Cheikh Mbacké Darou Rahmane fils aîné de Serigne Abdou « Borom Deurbi ». Il nous a quitté y a de cela 04 ans.





Mbargou Diop