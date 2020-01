"Il y aura des tremblements de terre dans de nombreux endroits, où cela ne s’est jamais produit" Le pasteur général de l’Église Redeemed Christian Church of God (RCCG), pasteur Adeboye dit que Dieu lui a dit qu’il y aura des tremblements de terre dans des endroits où cela ne s’était jamais produit auparavant.



Partageant sa prophétie durant le service du nouvel an, Adeboye a également déclaré que des volcans en sommeil depuis des années, éclateraient à plusieurs endroits à travers le monde.



Il n’a cependant pas donné de prophéties spécifiques concernant le Nigéria, son pays, mais a déclaré que la nation faisant également partie du monde, tout ce qui affecterait le globe, affecterait le Nigéria.



« Cette année, à moins que nous ne priions très fort, Il y aura des tremblements de terre dans de nombreux endroits, où cela ne s’est jamais produit auparavant; c’est l’une des raisons pour lesquelles vous devez prier pour le Nigéria .”



« Des volcans en sommeil depuis des années, vont éclater. Si vous regardez les prophéties pour 2019 sur la scène internationale, je vous ai donné un passage biblique, Joël 2: 28-32, et vous verrez le feu et le déluge. ”



“ Tout ce que nous avons vu l’année dernière ne peut être comparé à ce qui arrive, sauf que les enfants de Dieu prieront pour que la main de Dieu soit sur les nations. La raison n’est autre que les péchés. Le péché est devenu plus endémique qu’auparavant. ”



« Des choses qui dans le passé ne pouvaient pas être mentionnées ouvertement, sont maintenant célébrées ouvertement. Dieu est en colère. C’est pourquoi les chrétiens devraient prier et évangéliser », a-t-il dit.



Adeboye a également prophétisé qu’il y aurait des changements de gouvernement cette année, à travers le monde.



« Cette année, il y aura des changements de gouvernement partout dans le monde. Dans de nombreux endroits, certains des changements seront pacifiques, tandis que dans d’autres, ce sera par la violence », a-t-il déclaré.

