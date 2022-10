Ila Touba / Après plusieurs tonneaux : Abdoulaye Daouda Diallo et Abdou Mbow échappent à la mort

Le ministre d'Etat et Directeur de Cabinet du président de la République Abdoulaye Daouda Diallo et le député Abdou Mbow ont été victimes d’un violent accident sur l’autoroute Ila Touba. La voiture du ministre à bord de laquelle étaient les deux hommes politiques, a fait des tonneaux.



Seul le garde du corps du ministre est blessé. Les deux responsables politiques du parti présidentiel s’en sont sortis sains et saufs, malgré la violence du choc.



Ils ont été victimes d’un grave accident de la circulation, hier soir, vers 22 heures, entre Diourbel et Bambey. C’est de plein fouet que le véhicule du ministre a heurté un autre véhicule en panne et stationné sur la chaussée. L’impact du choc a projeté le Land Cruiser8X8 dans le décor, après avoir fait plusieurs tonneaux.



D’après leurs témoignages recueillis par le journal, ils ont été sauvés par les airbags de la voiture qui se sont déployés. Moins chanceux que le chauffeur et les deux autres passagers, le garde du corps du ministre d’Etat s’est sérieusement blessé à la main.



