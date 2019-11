Île à Morphil : Un mort dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2019 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

Wassétaké, localité située dans l’île à Morphil a été le théâtre d’affrontements sanglants mardi dans l’après-midi, entre éleveurs et agriculteurs. Seydou Tall, un homme âgé d’une quarantaine d’années a trouvé la mort après avoir reçu des coups. Selon l’As qui donne l’information, les éléments de la gendarmerie se sont déployés sur les lieux et ont ouvert une enquête. Le corps sans vie a été évacué au district de Pété les sapeurs-pompiers.



