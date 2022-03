Ils ont subtilisé 156 cartons de poissons : Des malfrats écopent d’une peine de 2 ans de prison ferme Allé Sèye, Sogui Diop, Mansour Sèye et Thierno Ba vont passer les deux prochaines années à la citadelle du silence. Ils ont été reconnus coupables de vol en réunion commisla nuit avec usage de fausses clés. Le commerçant Fallou Ndiaye leur reproche d’avoir subtilisé ses 156 cartons de poissons.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Mars 2022 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|

Officiant au marché Poissons, le commerçant Fallou Ndiaye a été victime des agissements d’Allé Sèye, Mansour Sèye, Sogui Diop et Thierno Ba. Qui ont été jugés, hier, devant le tribunal de Pikine/ Guédiawaye, pour vol en en réunion commis la nuit avec usage de fausses clés.



Les faits remontent au 22 décembre 2022. Le quatuor avait réussi à défoncer la porte du camion frigorifique du commerçant. Ainsi, Allé Sèye et Cie se sont emparés de 156 caisses de poissons qu’ils ont chargé dans des chariots, avant de fondre dans la nuit.



Malheureusement pour eux, ils ont été vus par Modou Sèye qui se trouvait dans les parages. Il n’a pas tardé à informer le propriétaire de la marchandise. Ce dernier, à son tour, a saisi la police d’une plainte contre ces malfaiteurs qui hantent le sommeil des commerçants. Fallou Ndiaye a évalué le montant du préjudice à 6 millions de francs CFA et reste convaincu que les comparants ne peuvent pas lui restituer ses sous.



Arrêtés et entendus, les prévenus ont contesté le nombre de cartons déclarés par le plaignant. D’après eux, ils n’ont soustrait que 26 caisses. Au prétoire, les prévenus se sont accusés mutuellement.



Aly Sèye et Mansour Sèye ont soutenu que c'est Thierno Ba qui a volé les clés du camion frigorifique. Ce dernier a déclaré n'avoir reçu que 40 mille francs CFA, lors du partage du butin, après le bradage du poisson. Il ressort du dossier que Aly Sèye et Sogui s’étaient chargés de transporter la marchandise. Or, devant le tribunal, tous les deux ont nié toute implication dans cette affaire.



A la suite du parquet qui a requis 3 ans d’emprisonnement ferme contre tous les prévenus, les avocats de la défense ont sollicité la relaxe au bénéfice du doute de leurs clients. Mais, le tribunal n’a pas répondu favorablement à leur requête. En effet, après avoir reconnu les prévenus coupables, il les a condamnés à 2 ans d’emprisonnement ferme

Enquete



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook