"Ils vont détruire ta vie" : Cette mise en garde que Meghan Markle n'a pas voulu écouter...

Elle n'avait pas signé pour ça. Meghan Markle est devenue la femme du prince Harry en mai 2018. Un conte de fées qui a fasciné la planète entière. Malheureusement cette roturière devenue duchesse n''imaginait pas ce qui l'attendait... Dans le documentaire, "Harry & Meghan: An African Journey", diffusé sur la chaîne britannique ITV, l'ex actrice de "Suits" explique pourtant que ses amis l'avait mis en garde sur les risques liés à ce choix de vie très exposée.



"Ils vont détruire ta vie"



A propos de la pression médiatique dont elle fait l'objet, la jeune maman confie : "C'est dur. Je ne crois pas que quiconque puisse comprendre, mais, en toute transparence, je n'en avais aucune idée, ce qui peut sans doute sembler difficile à concevoir..."



A tel point, dit-elle, qu'elle a perdu une partie de son bonheur en intégrant la famille royale. Meghan Markle assure aujourd'hui : "Cela ne suffit pas de survivre à quelque chose, ce n'est pas une raison de vivre. Il faut s'épanouir. Il faut se sentir heureux et je crois que j'ai vraiment essayé d'adopter cette sensibilité britannique toute flegmatique. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé, mais je crois que ce que cela provoque à l'intérieur est sans doute véritablement nocif (...). Je n'ai jamais pensé que ce serait facile, mais j'ai pensé que ce serait juste et c'est à cela qu'il est difficile de se faire".

Et si elle estime que le traitement des médias est injuste, Meghan Markle ne peut pas dire qu'elle n'était pas prévenue... Elle se souvient : "quand j'ai connu celui qui est aujourd'hui mon mari, mes amis étaient vraiment heureux parce que j'étais moi-même tellement heureuse. Mais mes amis britanniques m'ont dit : 'Je suis sûr qu'il est génial, mais tu ne devrais pas te marier avec lui parce que les tabloïds britanniques vont détruire ta vie'. Et moi, très naïvement– parce qu'en Amérique, cela n'existe pas– , je leur disais : 'Mais où tu veux en venir ? Ça n'a pas de sens ! Je ne suis pas dans les tabloïds'. Je ne comprenais pas".



Le prince Harry sort les griffes



Pour rappel, la tournée africaine des Sussex a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours puisqu'elle fut le théâtre d'un violent règlement de compte. Le 1er octobre dernier, à la veille de son retour à Londres, le prince Harry avait décidé d'adresser une tribune à la presse et menacé d'attaquer quiconque s'en prenait désormais à sa femme. Il avait estimé : "J'ai vu ce qui se passe lorsque quelqu'un que j'aime est harcelé au point de ne plus être traité ou perçu comme une personne réelle. J'ai perdu ma mère (Lady Diana, ndlr) et je vois maintenant ma femme devenir la victime des mêmes forces puissantes".



Le journaliste Tom Bradby a suivi le couple pendant leur tournée de la rédemption après des mois de vives critiques. Son documentaire a été diffusé le 20 octobre dernier au Royaume-Uni.















