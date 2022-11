Ils voulaient coucher avec la même fille : Deux ivrognes se bagarrent et finissent au parquet Ils voulaient tous les deux passer la nuit avec la même femme mais cette dernière a décidé de partir avec celui qui était plus offrant. Une pilule dure à avaler pour le premier « démarcheur ». Cela s’est terminé par une bagarre entre deux ivrognes.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Novembre 2022 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

L’irréparable a failli se produire entre Moulaye Fall et Alioune Ndour. Adeptes de l’eau de feu, les deux alcooliques se sont livrés une violente bagarre au bar à l’enseigne « Chez Willy ». Les deux compagnons de beuverie voulaient chacun terminer la soirée avec une même dame qui a porté son choix sur le plus offrant.



Grièvement blessés, ils ont été expulsés des lieux par les videurs du bar avant d’être conduits à l’hôpital pour des soins. Ce n’est qu’après que le nommé Moulaye a porté plainte contre Alioune Ndour pour coups et blessures volontaires.



De l’économie des faits il ressort qu’après une soirée bien arrosée, le nommé Moulaye a jeté son dévolu sur une belle dame pour l’emmener chez lui et terminer la soirée en beauté par une séance de galipettes.



Mais après avoir discuté avec la prostituée du prix de la passe, en plus de lui avoir payé le diner et à boire, le sieur Alioune Ndour est venu chuchoter des mots à l’oreille de la dame. Et c’est sur ces entrefaites qu’elle a quitté la table du sieur Moulaye pour rejoindre celle du sieur Alioune Ndour qui lui avait proposé 30.000 FCFA la nuitée. Elle a donc donné son accord à ce dernier pour partir avec lui. Ce qui a occasionné la bagarre entre les deux hommes.



Entendus par les enquêteurs, tous les deux ont servi la même version. Et puisque tous les deux ont présenté un certificat médical d’une incapacité temporaire de travail de 10 jours, ils ont été arrêtés et déférés au parquet pour coups et blessures volontaires

Le Témoin



