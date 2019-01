Images-Découvertes macabres prés du Pont de l’émergence (Âmes sensible s’abstenir) Quatre jeunes ont été retrouvés morts, jeudi matin, dans un canal près de l’échangeur du pont de l’Emergence (ex-Pont Sénégal 92). Selon les témoins cités par les médias, ils seraient morts par asphyxie. A l’origine ? Des pneus brûlés par des riverains à l’intérieur du canal qui leur servait de refuge. La police scientifique, les sapeurs-pompiers et le Préfet de Dakar se sont rendus sur les lieux (voir images).



Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Janvier 2019 à 13:48













Crédit photos Seneweb

