Imam Ahmadou Kanté : « Pourquoi j’ai quitté la plateforme Aar Li Nu Bokk »

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019 à 10:12

Il a fait défection à ses camarades de lutte. Imam Ahmadou Kanté de la mosquée du Point-E a annoncé hier, qu’il a démissionné de la plateforme « Aar Li Nu Bokk ». Cette dernière a été créée au lendemain de la diffusion de l’enquête documentaire de la BBC et lutte pour la renégociation des contrats pétroliers et gaziers.



« J’ai effectivement démissionné de Aar Li Nu Bokk. J’en ai informé à l’interne, avant de le rendre public sur ma page facebook. Je ne me sentais plus à l’aise dans le fonctionnement, la stratégie et les méthodes de lutte, l’état d’esprit de la plateforme », dit-il, interrogé par Vox Populi.



Faisant dans le détail, Imam Kanté explique les raisons profondes de son départ : « Quand on m’a convié à participer à cette plateforme citoyenne, j’étais enthousiaste, parce que je me disais que c’était une plateforme qui mène un combat politique et qui ne lutte pas contre le pouvoir, mais qui lutte pour la transparence et la bonne gouvernance des ressources naturelles en particulier, les dossiers du pétrole et du gaz.



Donc, l‘état d’esprit était bon pour moi au début. On s’est donné des objectifs très clairs, mais de plus en plus, j’ai senti qu’on s’écartait de ces objectifs et les méthodes de lutte ont commencé à être plus violentes. Le fait de s’attaquer aux forces de l’ordre et aux personnes en les qualifiant de voleurs et de criminels, ne correspond à mon éthique et à mes objectifs de départ ».

