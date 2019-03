Imam Massamba Diop et Cie se séparent de Bamar Guèye et créent leur propre Jamra

Les divisions au sein de l'Ong Jamra, fondée par feu Abdou Latif Guèye, ont fini par éclater au grand jour. Mame Mactar Guèye et Imam Massamba Diop ont pris leurs distances avec le Directeur exécutif de l'Ong Jamra, Bamar Guèye.



Selon L'As, ils viennent de créer l'«Organisation Islamique Non-Gouvernementale Jamra". Imam Massamba Diop assure le poste de Président exécutif, alors que Mame Mactar Guèye est le vice-président chargé de la communication.



À l'origine de ce clash, accusent Mame Mactar Guèye et compagnie, le comportement de Bamar Guèye qui s'autorise toujours à faire de la médisance systématique, par voie de presse, sur tout acte posé par Imam Massamba Diop.

