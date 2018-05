Imam Ndao au Procureur : « J'enseigne le Jihad. Comme le professeur de maths enseigne la soustraction... »

« J'enseigne le Jihad à l'image du professeur de mathématiques qui enseigne la soustraction ou la multiplication », répond l'accusé. Qui renchérit, « le Jihad fait partie de la jurisprudence islamique ».



Parlant aussi, des raisons qui peuvent entraîner un musulman à quitter le pays de la Téranga pour faire la Hijira (exil) où la Charia est appliquée, l'accusé de soutenir : « La liste est très longue. Ça mérite une conférence et une table-ronde. Car, il nous en manque beaucoup au Sénégal », a-t-il intronisé.



« On a séparé notre vie de la religion. On ne respecte pas la Zakat. C'est ce qui explique notre faiblesse sur le plan économique », sert-il.











KADY FATY Leral