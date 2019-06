Imam Oumar Sall: "L'Etat doit davantage assurer la sécurité des populations et de leurs biens" L'Imam de la mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a invité l'Etat à assurer davantage la sécurité des citoyens et de leurs biens. Interpellé sur la division des musulmans à l'occasion de chaque fête, Oumar Sall a déclaré "qu'ils sont prêts à des concertations saines sur la question du croissant lunaire pour l'intérêt de l'Islam"

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2019 à 14:53



