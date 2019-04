"Imam gérant de bar ": La réplique "salée" du Collectif des Imams de Grand-Yoff à Mame Mactar Guèye de "Jamra"

Le Collectif des Imams de Grand-Yoff n'a pas raté Mame Mactar Guèye de l'Ong Jamra qui, évoquant la question de la vente de boisson alcoolisée, a révélé qu'un imam s'occupe de la gestion d'un bar dans ce quartier populaire de Dakar. " En vérité, nous ne passerons pas par quatre chemins pour réfuter purement et simplement les propos malveillants de cet activiste de tout genre, jamais mandaté et qui veut parler au nom de tous, de tout et de rien. Un mal intentionné aux propos absolument dénués de tout fondement et purement de nature à porter gravement atteinte à la réputation des imams et de l’islam en particulier" note Libération.

Le Collectif des Imams qui a fait face à la presse, invite les sénégalais à ne pas donner donner de suite à la sortie de Mame Mactar Guèye qui est sans fondement. "Il est vraiment lamentable d’attaquer aveuglément et d’avancer des propos dans le seul but de nuire, et d’entacher la bonne image que les populations ont de ces leaders religieux" déplorent les Imams. Comment, s'interroge le collectif, un guide religieux qui veille à l'application des textes de l'Ismam peut s'adonner à une activité pareille. "Il nous semble opportun et important de rétablir la vérité" insiste t-il.



Par ailleurs lit-on, les guides religieux reconnaissent la pluralité de bars " lieux de débauche à Grand Yoff" et invitent le Ministère de l'Intérieur à y mettre de l'ordre.

