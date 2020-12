Imam trafiquant de chanvre indien à Saré Guilèl : Oustaz Bassirou Dieng s’en lave les mains et apporte son éclairage L’histoire de l’Imam impliqué dans un trafic de chanvre indien peut prêter à confusion. Car selon Oustaz Bassirou Dieng, même s’il n’est pas cité nommément, la description de son quartier et d’autres indices révélés par la presse pourrait l’entacher. Au micro de Leral Tv, il s’en lave complètement les mains et tout en apportant son éclairage…

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Décembre 2020 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|

En réalité la localité de Tamba citée dans l’article, Saré Guilèl est répartie en plusieurs quartiers, dont Saré Guilèl Extension ou Cité Charbon.



C’est là où l’homme qui dirigeait des prières a été arrêté.



Malheureusement Oustaz Bassirou Dieng qui est très connu a été appelé par plusieurs proches pour information et vérification des faits. Sa réaction en Wolof



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos