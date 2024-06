Imbroglio judiciaire sans fin entre ex-associés: Le collectif «cas Mayoro Mbaye» interpelle le Président Diomaye

L’affaire Mayoro Mbaye Maritalia qui avait fait un grand bruit peut connaitre un autre tournant. En tout cas, c’est ce que réclame le Collectif pour la défense de l’administrateur de société exilé à l’étranger suite au verdict qui lui est défavorable.



Dans une lettre ouverte adressée au Président Diomaye Faye, souligne Bes Bi qui donne l'information, Alla Kane et Cie sollicitent la réouverture du dossier. «Le triste sort, réservé à notre compatriote Mayoro Mbaye, interpelle nos consciences mais aussi, nous donne l’occasion, par la présente lettre ouverte, d’attirer l’attention de votre haute autorité, sur la nécessité de votre implication personnelle, pour un dénouement définitif de cette affaire qui aura duré plus de vingt et une années», ont-ils plaidé.



Convaincu que cet homme d’affaires est «victime d’une véritable injustice», le collectif pose la question suivante : «Comment peut-on admettre qu’un contentieux entre des associés puisse durer plus de deux décennies ?».