Immersion dans l’univers mystique du présumé meurtrier du défunt Ahmadou Seydi

Jeudi 7 Mars 2019

Qu’est ce qui a germé dans la tête du boutiquier Mouhamed Thiam au point de tuer un gamin de 3 ans qui, de surcroît, est le fils de son voisin, à Darou Salam 6, Yeumbeul nord ? Une enquête de voisinage pour cerner la personnalité de Mouhamed, le présente comme un homme, musulman pratiquant et ancré dans les pratiques mystiques.



« Mouhamed Thiam est un homme bien, sa dimension spirituelle est connu de tous, dans le quartier. Le côté mystique qui lui est prêté, est avéré. Par exemple, le lundi 25 février dernier, au réveil, il avait découvert un lot de gris-gris, avec des écritures du Saint coran couchées sur une feuille blanche, des œufs, du sang et des pattes d’un animal. Quelques semaines avant, il avait retrouvé la même chose devant sa boutique. Ce qui avait conduit à son évanouissement. Il s’était par la suite retiré dans un village pour des soins mystiques », a confié l’ami du mis en cause, I.F.













L’Observateur

