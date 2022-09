Immeuble Kébé: L'homme d'affaires Ghassan Attié, se tire une balle dans la tête

Il est conseiller spécial du médiateur de la République pour le Commerce et l’Industrie et homme d’affaires prospère. Ghassan Attié est décédé dans des conditions tragiques.



Selon Libération, ce locataire de l’immeuble Ndiouga Kébé, au centre-ville, s’est donné la mort. Le journal précise que cet homme marié à une épouse et père de trois enfants, s’est enfermé dans sa chambre, s’est emparé d'une arme à feu, l’a posée sur sa tempe et a appuyé sur la détente.



La même source rapporte aussi qu’un membre de sa famille qui tentait de le dissuader de se suicider a reçu le projectile à la cuisse. Sa vie n’est pas en danger, d’après Libération. Qui informe qu’une enquête est ouverte pour élucider ce drame.

Avec Seneweb