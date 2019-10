Immeubles des lionnes : Le Préfet de Dakar menace encore les occupants

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 11:22

Le préfet de Dakar. Alioune Badara Samb avertit de manière ferme les occupants des Immeubles des ex-lionnes du basketball sis aux Maristes qui refusent de vider les lieux. “La prochaine étape sera de couper l’eau, l’électricité et de venir avec les forces de l’ordre”, a-t-il déclaré hier.



Pour lui, “il s’agit de question de responsabilité et en tant qu’autorité administrative, ce qui nous intéresse c’est l’aspect sécuritaire”.

