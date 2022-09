Immigration clandestine : 111 personnes arrêtées au cours d’un embarquement

Selon la RFM dans son édition de 12Heures d’hier, la pirogue était cachée dans les bolongs situés entre Djiffer et Palmarin depuis lundi et s'apprêtait à convoyer une centaine de candidats à l'émigration clandestine.



Alertés, les éléments de la gendarmerie de Fimela se sont déployés sur les lieux où ils ont réussi à arraisonner la pirogue à bord de laquelle se trouvaient cent onze personnes ».



Les 111 sont réparti comme suit : 68 Sénégalais, 22 Gambiens, 19 Bissau-Guinéens et deux Guinéens de Conakry. Les candidats auraient versé des sommes variant entre 250.000 et 500.000 FCfa à un nommé Mamadou Thioune, qui serait un multirécidiviste. L'enquête suit son cours.

iGFM